TC Namur - Jusqu'à quinze ans de prison requis pour un trafic international de cannabis

Les faits, qui concernent une organisation criminelle opérant à grande échelle, ont eu lieu entre janvier et mai 2021, en Belgique, en France et en Espagne. L'enquête a débuté par des observations réalisées au sujet d'un prévenu qui stockait du cannabis. Le 6 janvier, un go fast a eu lieu en région parisienne lors duquel 110 kilos de résine de cannabis ont été transportés dans une voiture. Selon les enquêteurs, l'actif illicite engrangé dans le cadre du dossier s'élèverait à 800.000 euros.