Une personne perd la vie dans un grave accident de la route à Engis

Des citoyens se sont immédiatement portés à la rencontre de la jeune femme et ont appelé les secours, relate Johan Ancia, bourgmestre faisant fonction, vendredi en fin de matinée.

Lors de l'intervention des services de secours, peu avant 01h00, le pronostic vital de cette personne, qui habite Saint-Georges-sur-Meuse, était engagé. Transportée d'urgence dans un hôpital de la région, cette dernière a fini par succomber à ses blessures durant la nuit.

Le parquet a été avisé de l'accident. Un expert automobile et un médecin légiste se sont rendus sur les lieux. Les devoirs d'enquête sont en cours afin de déterminer quelle est la cause exacte de l'accident et si la personne était ou non sous influence.

La police de la zone Meuse-Hesbaye a activé le service d'assistance policière aux victimes et a informé la famille de la nouvelle.