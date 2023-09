US Open - Keys, élogieuse au sujet de Wickmayer: "Elle a eu une carrière remarquable"

"Ce fut une bonne journée, évidemment", a-t-elle confié en conférence de presse après sa victoire. "Je pouvais difficilement demander plus. Je suis montée sur le court en l'ayant à l'esprit de m'occuper principalement de ma partie du court. Et je pense que j'ai fait du bon boulot à ce niveau-là."

Il s'agissait, curieusement, de la toute première confrontation entre les deux joueuses, qui ont déjà un sacré vécu sur le circuit. Et Madison Keys s'est montrée très élogieuse au sujet de Yanina Wickmayer, auteure d'un retour remarqué et remarquable après avoir donné naissance à une fille en avril 2021.

"Elle est une grande joueuse et elle a eu une carrière remarquable", a ainsi ajouté l'Américaine, lauréate du tournoi d'Eastbourne cette année. "J'en étais consciente. Elle n'avait pas eu cette carrière sans raison. Je savais dès lors que même si elle effectue un come-back, elle serait capable de jouer du bon tennis. Dès le début, j'ai essayé d'être très appliquée, de me concentrer sur moi et de prendre soin de mes jeux de service. À partir de là, dès que j'avais une opportunité en retour, ne fût-ce que pour m'offrir une balle de break, j'ai tâché de la saisir. Et une fois que les choses ont commencé à rouler, je suis devenue plus confiante. C'est encourageant pour la suite."

Madison Keys affrontera samedi au troisième tour la Russe Liudmila Samsonova (WTA 14), 24 ans, finaliste du tournoi WTA 1000 de Montréal début août.