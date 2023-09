Vuelta - Edward Theuns à nouveau troisième: "J'étais derrière, complètement à l'arrêt"

"La course a été très agitée après la chute survenue cinq kilomètres avant l'arrivée", a raconté Theuns. "J'étais derrière, complètement à l'arrêt, et il m'a fallu beaucoup d'énergie pour revenir sur le premier peloton. J'y suis parvenu, notamment parce que Mosca m'attendait et qu'il a fait du bon travail."

"J'étais plutôt bien dans le dernier virage, que j'ai coupé par l'intérieur. Je me suis retrouvé dans la roue du vainqueur, mais j'étais à bloc dans les derniers kilomètres. Je n'avais pas la force nécessaire pour sortir de sa roue. J'étais à nouveau parmi les candidats à la victoire, mais cette fois un peu à la limite. Dommage, j'étais bien placé."

Theuns se retrouve à la Vuelta avec un petit train en vue du sprint, avec seulement ses coéquipiers Otto Vergaerde et Jacopo Mosca. "Je me retrouve toujours à l'avant assez tard parce que nous n'avons pas beaucoup d'hommes en tête de course. Nous sommes encore arrivés assez tard et c'est pour cette raison que je me suis retrouvé derrière la chute", a regretté Theuns.