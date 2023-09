Bernard Lhonnay remplace Christophe Lacroix comme bourgmestre à Wanze

Christophe Lacroix prenant congé de ses fonctions pour cause de maladie, c'est le premier échevin wanzois Bernard Lhonnay qui va assurer l'intérim pendant un mois en tant que bourgmestre de Wanze. L'annonce a été faite ce vendredi par le bourgmestre lui-même via sa page Facebook.

L'ancien ministre wallon du Budget Christophe Lacroix a révélé qu'il était atteint d'un cancer de la langue, diagnostiqué à la fin du mois de juin, "pour un politicien, voilà quelque chose d'assez ironique", a-t-il ironisé dans son message vidéo.

L'homme dit être soigné depuis le 26 juillet par les équipes du CHU et rassure quant à son état: "Ce cancer est localisé et va se guérir. J'ai continué à travailler jusqu'à présent mais aujourd'hui, il est temps, avant d'aborder la dernière ligne droite de ma dernière séance de chimiothérapie et des dernières séances de radiothérapie qui vont durer jusqu'au 13 septembre, de prendre un peu de repos", explique-t-il encore.