Course-poursuite à Bruxelles: le suspect libéré sous conditions

"Deux véhicules de police se sont placés sur le chemin pour tenter de bloquer la route au véhicule, mais le conducteur a tout simplement franchi le barrage et a de la sorte endommagé deux véhicules", selon le parquet. "Pendant la course-poursuite, d'autres voitures de police ont été endommagées. La voiture volée a finalement été immobilisée sur la place Surlet de Chokier. Deux personnes se trouvaient dans l'habitacle: le passager est parvenu à fuir à pied, mais le conducteur a pu être interpellé sur place par les services de police."

Deux policiers ont été blessés, a encore indiqué le parquet. Ils ont pu quitter l'hôpital, mais seront en incapacité de travail pendant trois jours.

Le suspect a été auditionné vendredi dans le courant de la journée par les enquêteurs et sera présenté samedi à un juge d'instruction qui décidera de le placer ou non sous mandat d'arrêt pour des faits de vol et d'entrave méchante à la circulation.