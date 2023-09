Des cyclistes se mobilisent pour réclamer un aménagement sécurisé le long de la N4

Un premier groupe de cyclistes est parti de la gare de Namur vers 08h45. Ceux-ci ont rejoint Rhisnes via la N904, où un second groupe les attendait pour prendre le relais et s'engager le long de la N4. Au total, ce sont six groupes qui se sont relayés avec des arrêts à Gembloux, Walhain, Mont-Saint-Guibert et Louvain-la-Neuve. Le passage de témoin s'est à chaque fois fait par la transmission d'une pompe, symbole de la pression mise au gouvernement wallon pour que les choses bougent.