DP World Tour - Adrien Dumont de Chassart 60e après le 3e tour de l'European Masters à Crans-Montana

Le Villersois de 23 ans, qui s'était qualifié de justesse pour les deux derniers tours après un deuxième tour impeccable en 66 coups, a réalisé un au-dessus du par à la suite de deux birdies et de trois bogeys. Avec un score de 208 coups, soit deux sous le par, il partage la 60e place, à 13 coups de l'Anglais Matthew Fitzpatrick, vainqueur en 2017 et 2018.

En deuxième position, avec deux coups de plus que le leader, suivent l'Écossais Connor Syme et les Suédois Alexander Björk et Ludvig Aberg, anciens numéros 1 au classement mondial amateur.