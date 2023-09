F1 - GP d'Italie - Carlos Sainz une nouvelle fois le plus rapide lors des derniers essais libres

Sainz devance ainsi Max Verstappen, le double champion du monde en titre et vainqueur des 9 derniers Grands Prix. Le Néerlandais a eu besoin de 86/1000e de plus dans sa Red Bull. Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) est 3e, à plus d'une demi-seconde de Sainz (1:21.453), suivi à 33/1000e du Monégasque Charles Leclerc (Ferrari). Les quatre premiers pilotes ont chacun effectué 23 tours de piste.

Aucun incident majeur n'a marqué la dernière session sur le circuit italien, bien que le trafic ait été dense. Plusieurs pilotes se sont plaints de celui-ci, certains devant sortir de la trajectoire pour éviter la collision avec leur concurrent.

Le reste du top 10 est composé de l'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin) à 799/1000e de Carlos Sainz, du Britannique George Russell (Mercedes) à 818/1000e, du Danois Kevin Magnussen (Haas) à 972/1000e et de son coéquipier allemand Nico Hülkenberg à 1.073, du Thaïlandais Alexander Albon (Williams) à 1.142 et du Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) à 1.280.

C'est la deuxième session consécutive menée par Carlos Sainz. La première avait été dominée par Max Verstappen, qui plane au classement du championnat du monde avec 339 points en tête, largement devant son coéquipier Sergio Pérez, qui en compte 201.

Les qualifications auront lieu à 16h00. La course aura lieu dimanche à 15h00, et partira pour 53 tours soit 306,720 kilomètres.