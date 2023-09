Fitch maintient la note de la Belgique inchangée

Pour l'instant, Fitch maintient donc la note de la Belgique inchangée. Pour ce faire, l'agence de notation souligne, entre autres, son "économie diversifiée à forte valeur ajoutée et prospère". Une dette publique élevée, des déficits budgétaires persistants et "un contexte politique et institutionnel qui rend les interventions fiscales difficiles" font que les perspectives restent négatives.