Jupiler Pro League - Le Cercle de Bruges s'impose et enfonce Westerlo dans la zone rouge

Dominateur, le Cercle dut tout de même attendre la fin de la première mi-temps avant d'ouvrir le score via Kevin Denkey, bien servi par Hugo Siquet (45e+1, 1-0). En seconde période, Kevin Denkey s'offrait un doublé pour faire le break. Entouré par plusieurs défenseurs, l'attaquant togolais réussissait à tirer son épingle du jeu dans le rectangle pour placer le ballon au fond des filets du bout du pied. Une frappe qui manquait de puissance mais parfaitement mise pour tromper Gillekens (70e, 2-0).

Quelques minutes plus tard, Westerlo était à deux doigts de prendre un peu plus l'eau mais la tête de Da Silva Lopes heurtait le montant (73e). A dix minutes du terme, Warleson sortait une parade du bout des doigts pour maintenir l'avance du Cercle (82e) et voyait son poteau le sauver une poignée de secondes plus tard. Après un effort individuel, Matija Frigan finissait cependant par réduire l'écart pour Westerlo à quelques secondes de la fin de la rencontre (90e+4).