Jupiler Pro League - Le Standard, toujours à la recherche de sa première victoire, partage avec le RWDM

La rencontre débuta sans le moindre temps mort, et le Molenbeekois Biron ne fut pas loin de tromper Bodart, son extérieur pied droit manquant toutefois le cadre (2e). L'autre N.7, Dragus, répliqua par une balle enroulée elle aussi non cadrée (4e).

Un coup franc de Mercier sur la tête de Gueye au premier poteau donna l'avance au RWDM à la 20e (0-1). Les Liégeois ripostaient cinq minutes plus tard sur un autre coup franc, l'Ivoirien Kanga profitant d'un ballon mal dégagé (1-1, 25e) pour inscrire le premier but des Liégeois à Sclessin cette saison. A la demi-heure, le Standard passa tout près du 2-1. Biron, en contre, aurait pu aussi contribuer à placer les Molenbeekois aux commandes s'il n'avait pas oublié deux partenaires esseulés (32e).

En seconde période, les occasions devinrent rares sinon inexistantes pendant une demi-heure. Les multiples changements apportés par les deux entraîneurs redonnèrent un peu de rythme et Abe hérita d'une demi-occasion côté bruxellois (75e). Defourny, le portier visiteur, dans la minute suivante, écartait la balle de match de Kawabe (76e). Gueye, sur un centre de Biron, à la 84e, un essai de De Sart, à la 88e, et un autre de Abe, à la 90e+3, alertèrent encore Bodart mais plus rien ne fut marqué.