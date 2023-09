Météo - Un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux ce samedi

La journée débutera sous la grisaille ce samedi. Des éclaircies parviendront toutefois à se développer en cours de matinée, laissant place à un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Le temps restera pratiquement sec même si une averse ne peut être totalement exclue. Il fera un peu plus doux avec des maxima de 20 à 22 degrés en Ardenne ainsi qu'à la mer, et de 24 à localement 25 degrés ailleurs.