Météo - Un week-end sous le soleil et une douce semaine en perspective

Samedi après-midi, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux. Une dernière averse localisée serait possible dans l'intérieur des terres, mais les températures maximales seront déjà relativement élevées pour la saison, comprises entre 21 et 26 degrés, sous un vent faible à modéré.

Samedi soir et durant la nuit, le temps sera calme et le ciel progressivement peu nuageux. En fin de nuit, brumes, brouillards et nuages bas se reformeront à nouveau par endroits. Les minima varieront de 11 degrés en haute Ardenne à 15 degrés à la mer et près de la France.

Dimanche, après dissipation de la grisaille matinale locale, le soleil sera souvent voilé par des nuages élevés. Les maxima varieront de 21 degrés en Hautes Fagnes à 26 degrés le long de la frontière française. Le vent sera faible et parfois modéré à la mer (de secteur est à nord-est).

Lundi, le temps sera assez ensoleillé et les maxima se situeront entre 23 et localement 28 degrés. Les températures pourront ensuite atteindre 29 degrés à partir de mercredi.