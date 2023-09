Nationale 1 - Les favoris pour le titre s'imposent en ouverture de la saison

Une nouveauté dans le championnat 2023-2024 de Nationale 1 est l'opportunité qui est offerte au second classé des play-offs d'accéder à la BeneLeague. Si le premier sera promu, le second classé affrontera le cinquième club belge classé dans le championnat classique belgo-néerlandais. Le vainqueur de cette joute accèdera ou restera au plus haut niveau du handball belge.