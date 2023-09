Premier League - Liverpool transfère le Néerlandais Ryan Gravenberch du Bayern Munich

"Je suis très heureux que l'accord ait été conclu et que je sois enfin là", a déclaré Gravenberch dans une première réaction. "Quand on le regarde de l'extérieur, Liverpool est l'un des plus grands clubs du monde. Les supporters, le stade, tout est génial. C'est pourquoi c'est le club qu'il me faut."

Gravenberch n'a quitté son club formateur de l'Ajax pour le Bayern que l'été dernier. Lors de sa première saison, il a joué 34 fois (1 but et 1 passe décisive), mais il n'était pas un joueur titulaire. L'entraîneur Thomas Tuchel ne comptait plus sur le Néerlandais.

A Liverpool, Jürgen Klopp a vu une opportunité de renforcer davantage son milieu de terrain. Plus tôt cet été, les Reds ont recruté les milieux de terrain Alexis MacAllister (Brighton), Dominik Szoboszlai (RB Leipzig) et Wataru Endo (Stuttgart, ex-STVV) à Anfield. Jordan Henderson (Al-Ettifaq), Fabinho (Ittihad Club) et Naby Keita (Werder Brême) ont quitté le club.