Tour d'Espagne - Primoz Roglic gagne la 8e étape devant Remco Evenepoel, Sepp Kuss nouveau leader

C'est la 11e victoire du Slovène, 33 ans, sur la Vuelta, la 78e de sa carrière et la 13e cette année. L'Espagnol Juan Ayuso (UAE Emirates) a pris la 3e place et grappille aussi comme les deux premiers samedi des secondes de bonifications (10, 6 et 4).

La victoire s'est jouée dans la dernière difficulté du jour avec huit hommes forts.

Le Français Lenny Martinez (Groupama-FDJ) est arrivé 13e à 1:10. avec Cian Uijtdebroeks (BORA - hansgrohe) d'ailleurs (14e), et doit céder son maillot rouge. Steff Cras (TotalEnergies) a terminé lui à 2:06 (22e).

Sepp Kuss possède à présent 43 secondes d'avance au classement général sur l'Espagnol Marc Soler (UAE Emirates), 8e du jour, et 1:00 sur Lenny Martinez. Evenepoel est à 2:31 désormais premier belge, Steff Cras reculant en 13 position à 3:44. Cian Uijtdebroeks est 16e à 4:08.

Dimanche, la 9e étape conduira la peloton de Cartagena à Collado de la Cruz de Caravaca sur un parcours de 184,5 km avec une arrivée au sommet d'un col de catégorie 2 (8,2 km à 5,4 %) et ce avant la première des deux journées de repos lundi.