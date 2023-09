US Open - Carlos Alacaraz cède un set avant de rejoindre les huitièmes de finale

Tenant du titre et numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz a rejoint les huitièmes de finale de l'US Open de tennis, samedi à New York. Au 3e tour de cette 4e levée du Grand Chelem, l'Espagnol de 20 ans a bataillé durant quatre manches et 3h11 de jeu face au Britannique Daniel Evans (ATP 28/N.26) avant de s'imposer 6-2, 6-3, 4-6 et 6-3.