Belgen in het buitenland - Leipzig, avec Loïs Openda, s'impose 0-3 à l'Union Berlin

Titulaire chez les vainqueurs, Loïs Openda est sorti (75e) alors que son équipe menait grâce à Xavi Simons (51e, 0-1) Suite à l'exclusion de Kevin Volland (64e), Leipzig s'est montré plus dangereux et Benjamin Sesko a signé un doublé (85e, 87e).

En Angleterre, Arsenal a remporté le choc contre Manchester United (3-1) grâce à un final ébouriffant, avec deux buts dans le temps additionnel. Les Red Devils ont ouvert le score par Marcus Rashford (27e, 0-1) et les Gunners, avec Leandro Trossard sur le banc, ont directement égalisé par Martin Odergaard (28e, 1-1). Ensuite, Arsenal a eu très chaud sur une double occasion mancunienne, repoussée par le gardien Aaron Ramsdale puis le défenseur William Saliba (54e). Mais Declan Rice (90e+6) et Gabriel Jesus (90e+11) ont propulsé les Londoniens à la cinquième place avec 10 points, comme West Ham, Liverpool et Tottenham qui les devancent à la différence de buts. United est 11e (6 points)