Bretagne Classic - Valentin Madouas: "Gagner à Plouay avec ce maillot, c'est extraordinaire"

Cerise sur le gâteau, Madouas l'a emporté vêtu du maillot tricolore de champion de France conquis fin juin à Cassel.

"Je sais pas trop quoi dire. Je suis vraiment ému", a réagi Valentin Madouas directement après sa victoire. "Gagner à Plouay avec ce maillot, c'est extraordinaire. C'était déjà un rêve de gagner ici mais avec le maillot en plus, que demander de mieux?".

Valentin Madouas, 27 ans, s'est imposé devant le Français Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) et l'Autrichien Felix Grosschartner (UAE Emirates). Il a décroché dimanche son premier succès sur le WorldTour, après une 2e place aux Strade Bianche et une 5e place à Liège cette année, et une 3e place au Tour des Flandres l'année dernière.

Premier Breton vainqueur de l'épreuvre bretonne depuis Ronan Pensec en 1992, Madouas succède au palmarès à Wout van Aert.