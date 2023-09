Championnat du monde de motocross - Jago Geerts 2e et Liam Everts 3e de la première manche du GP de Turquie en MX2

Vainqueur de la course qualificative samedi, Laengenfelder s'est imposé devant deux pilotes belges, Jago Geerts (Yamaha), 2e, et Liam Everts (KTM), 3e, qui ont avalé en fin de course le Suédois Isaac Gifting (GasGas), en tête pendant plus de 20 minutes.

Perturbée par la météo la veille, la course s'est déroulée par un temps clément dimanche et a permis ainsi à Liam Everts de refaire une partie de son retard sur Andrea Adamo (KTM) en tête du championnat du monde. L'Italien s'est montré fébrile sur cette première manche, ne terminant que 10e. L'écart entre les deux pilotes est désormais de 54 unités (716 contre 662).

Par contre, Laengenfelder (630 points) revient lui à 2 points de Jago Geerts pour la 3e place au classement mondial.

Lucas Coenen (Husqvarna) a été contraint à l'abandon sur chute à mi-course et semblait se plaindre de l'épaule gauche. Son frère jumeau, Sacha Coenen (KTM) a fini 12e.

La deuxième manche est prévue à 15h00. En MXGP, la course de qualification a été annulée samedi en raison de la pluie et des orages, les deux manches sont au programme dimanche à 13h00 et 16h00.

Il restera ensuite deux Grands Prix à disputer, en Italie (17 septembre) et en Grande-Bretagne (24 septembre). Un maximum de 60 points est attribué à chaque Grand Prix.