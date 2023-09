Championnat du monde de motocross - Liam Everts remporte le GP de Turquie en MX2 et revient à 48 points d'Adamo le leader

En terminant 3e de la première manche et 2e de la seconde, le fils de Stefan Everts, 19 ans, s'adjuge une deuxième victoire de suite en GP après son succès aux Pays-Bas il y a quinze jours, et la troisième de sa saison (et de sa carrière).

Le jeune pilote limbourgeois revient ainsi à 48 points de l'Italien Andrea Adamo (6e dimanche) en tête du classement général alors qu'il reste deux Grands Prix à disputer (et 120 points à attribuer).

Dans la lutte pour la 3e place sur le podium mondial, Jago Geerts (Yamaha), 2e et 4e, termine 3e du Grand Prix, et conserve 5 points d'avance sur l'Allemand Simon Laengenfelder (GasGas), vainqueur de la première manche, de la course qualificative et 4e du Grand Prix.

Victime d'une chute dans la première manche et touché à l'épaule, Lucas Coenen (Husqvarna) n'a pas disputé la seconde course. Son frère jumeau, Sacha Coenen (KTM) est classé lui 15e (12e et abandon dans la 2e manche).

Il restera en effet encore deux Grands Prix à disputer, en Italie (17 septembre) et en Grande-Bretagne (24 septembre). Un maximum de 60 points est attribué à chaque Grand Prix.

Adamo compte 732 points, pour 684 à Everts, 650 à Geerts et 645 à Laengenfelder. Lucas Coenen est 5e avec 520 unités.

Le MX des Nations, l'officieux championnat du monde par pays, se déroulera lui à Ernée en France le 8 octobre.