Gare du Midi: Vervoort met en garde contre l'enjeu communautaire

Le socialiste a pointé du doigt l'absence de désignation d'un nouveau procureur du Roi à Bruxelles, le manque d'effectifs judiciaires et policiers, ou encore la suppression au début des années 2000 du commissariat de police installé dans la gare. A ses yeux, les promesses faites après le meurtre du policier Thomas Montjoie à Schaerbeek n'ont pas été tenues.

"Il suffit de voir qui exerce les fonctions régaliennes dans ce pays depuis plusieurs législatures. C'est malheureux à dire mais il y a aussi un enjeu communautaire derrière. La Police judiciaire fédérale de ce pays a été siphonnée par certaines zones de police", a fait remarquer sur le plateau de RTL-TVi M. Vervoort en citant Anvers, où d'importants moyens ont été déployés pour lutter contre le trafic de drogue, et l'aéroport de Bruxelles-National.

Selon lui se dessine derrière ces problèmes "l'enjeu d'aller vers une forme de régionalisation de la police et de la justice". "En Flandre, c'est leur rêve, ils ont un ministre de la Justice et de l'Intérieur. Demain, vous confiez la gestion de toutes ces zones regroupant des milliers de policiers sur un territoire avec des enjeux majeurs à une seule personne, quel pouvoir on va lui donner ? Vous aurez quelqu'un qui, face au ministre de l'Intérieur, réclamera aussi une autorité sur la police fédérale", a-t-il souligné vendredi dans "La Dernière heure".