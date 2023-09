Georges-Louis Bouchez entarté: une démarche "politique et symbolique", assure l'entarteur

Indépendant gérant d'une petite entreprise de Stoumont, Etienne Lorent affirme n'appartenir à aucun parti. "Mon geste est dirigé vers une forme de politique où la communication, l'image et la recherche du buzz perpétuel inhibent le travail de fond au service de notre société", poursuit-il en dénonçant la "posture omnipotente" et "les contradictions" de Georges-Louis Bouchez.

"Son entartage est une réponse à l'obscénité de sa surreprésentation médiatique dont on peut difficilement me reprocher d'utiliser les mêmes ressorts", écrit encore Etienne Lorent qui assure avoir eu, après son interpellation, "un échange vif et intéressant" avec le président du MR.