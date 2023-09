GT World Challenge - Podium pour le Comtoyou Racing et le Team WRT dans la 1re course à Hockenheim

La troisième marche du podium a été marquée par un duel musclé entre Charles Weerts (BMW M4 N°32 WRT) et Thierry Vermeulen (Ferrari 296 GT3 N°69 Emil Frey). Le Belge résistait face au Néerlandais qui venait à bout de son rival à deux virages de l'arrivée en le poussant. Cette manoeuvre antisportive a été sanctionnée après l'arrivée par les commissaires sportifs et le duo composé de Dries Vanthoor et Charles Weerts récupérait la troisième place. Le Top 5 est complété par une autre BMW WRT, la N°30 de Williams-Krütten, qui s'impose en Gold Cup devant l'Audi R8 du team wavrien Boutsen VDS pilotée par les Français Adam Eteki et César Gazeau.

Suivent l'Audi R8 LMS N°11 Comtoyou Racing de l'équipage suisso-allemand Lucas Légeret-Christopher Haase et la BMW M4 WRT N°46 de Valentino Rossi et Maxime Martin qui effectuait une grande remontée après un passage dans le bac à graviers commis par l'ex-champion de MotoGP en début de course.