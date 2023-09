GT4 European Series - Week-end mitigé pour Kenny Herremans et Antoine Potty à Hockenheim

Kenny Herremans a pris la 6e place au classement général lors de la course 2 disputée dimanche matin. L'ancien champion de Ford Fiesta Sprint Cup Belgium, qui fait équipe avec le Hollandais Dante Rappange sur la Chevrolet Camaro GT4 N°17 du V8 Racing, a par ailleurs pris la 4e position dans la catégorie Silver. Cette performance permet à Herremans d'achever son week-end sur une note positive, lui qui a été contraint à l'abandon lors de la course 1 disputée samedi après-midi. Se mêlant à la lutte dans le top-5, la Chevrolet N°17 a été accrochée par l'Audi R8 GT4 N°3 du Team SpeedCar et a dû renoncer à six tours de l'arrivée.

Antoine Potty a également connu un week-end en deux temps. Seulement qualifié en 16e position, le pilote de Hamoir et son équipier français Etienne Cheli sont remontés jusqu'en 10e position de la course 1 tout en prenant la 8e position en catégorie Silver au volant de la Toyota GR Supra GT4 N°8 du Xwift Racing Events. L'équipe belge s'est aperçue après la course que le radiateur de la GT4 nippone avait été percé par une pierre. Décision fut donc prise de déclarer forfait pour la course 2.

Le Bruxellois Rodrigue Gillion a pour sa part connu un nouveau week-end compliqué sur l'Aston Martin AMR Vantage GT4 N°26 du Racing Spirit of Léman. Associé à l'Indien Akhil Rabindra, le récent vainqueur des 24 Heures de Zolder a terminé 13e puis 8e de la catégorie Pro-Am.