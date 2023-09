Jupiler Pro League - Anderlecht rejoint à la 97e par Genk qui était réduit à dix dès la 15e

A Genk, Wouter Vrancken a multiplié les changements après l'éprouvant match de coupe d'Europe contre Demirspor et a aligné une équipe sans véritable attaquant de pointe. Côté Mauves, Ludwig Augustinsson et Thomas Delaney ont reçu leur première titularisation et Anders Dreyer est revenu de suspension.

Il y avait de l'électricité dans l'air. Sur une faute pour Anderlecht dans son rectangle, Jan Vertonghen a voulu récupérer le ballon que Baah tenait en mains, ce qui valu une carte aux deux protagonistes (8e). C'était mal parti pour le Ghanéen, qui allait être exclu pour une semelle sur Delaney (15e). Anderlecht n'est pas devenu plus entreprenant et Maarten Vandervoordt n'a été inquiété que par une tête de Kasper Dolberg sur un centre d'Augustinsson (30e). En plus, les Bruxellois l'ont échappé belle sur un tir de Joseph Paintsil sur le poteau (44e).

Après une mi-temps souvent arrêtée à cause des nombreuses altercations, la seconde a débuté sur le même mode. Les Bruxellois manquaient de créativité face à des Limbourgeois, qui misaient sur la vitesse de Paintsil. Brian Riemer a alors lancé Amuzu (70e). A peine entré, l'ailier a dribblé à partir de la gauche avant de décocher une frappe dévastatrice (71e, 0-1). La rencontre s'est poursuivie et le festival de cartes jaunes a continué (11 au total). jusqu'à ce qu'Arokodare, lui aussi monté au jeu (82e), se retrouve seul au second poteau sur le centre de Munoz (90e+7).