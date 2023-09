Jupiler Pro League - Deux penalties permettent à l'Union de partager avec l'Antwerp 2-2

Grâce à des penalties transformés par Dennis Eckert (4e) et Gustaf Nilsson (87e), l'Union a partagé 2-2 face à l'Antwerp. Après six journées, les Bruxellois se retrouvent 6e (10 points) et les champions en titre, qui ont mené au score via Sam Vines (23e) et Jurgen Ekkelenkamp (44e), sont 8e (8 points).