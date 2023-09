LPGA Tour - Megan Khang poursuit sur sa lancée et s'empare de la tête à la Portland Classic

Avec sept birdies et un bogey, la golfeuse de 25 ans a réussi à enchaîner et a détrôné la Française Perrine Delacour, tombée à la 16e place. Celle-ci a manqué son 3e tour, bouclé en 75 (+3). Khang, lauréate dimanche dernier du CKCP Championship, sa première victoire sur le LPGA Tour, compte un coup d'avance sur un duo formé par la Sud-Coréenne Hyo Joon Jang, auteure de la meilleure journée du tournoi en 62 coups (-10), et la Thaïlandaise Chanettee Wannasaen.

Classée 13e mondiale, Meghan Khang fait partie de l'équipe américaine qui affrontera l'Europe du 20 au 22 septembre à Casares, en Espagne, à l'occasion de la Solheim Cup.