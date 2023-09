Luc Terlinden consacré archevêque de Malines-Bruxelles

De nombreuses personnalités, dont le couple royal et la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, ont assisté à la consécration qui s'est tenue à la cathédrale Saint-Rombaut de Malines. Une centaine de prêtres et les évêques et évêques auxiliaires belges étaient également présents, tout comme des responsables des autres cultes reconnus en Belgique.

Au cours de la cérémonie qui a duré 2h30, Luc Terlinden a reçu l'imposition des mains de tous les évêques présents et a ensuite été oint par le cardinal De Kesel. Il a également reçu quatre insignes épiscopaux : un anneau épiscopal, une mitre, une crosse et un pallium, cette bande d'étoffe de laine blanche dont le port, sur la chasuble, est réservé au pape, aux primats et aux archevêques.

Luc Terlinden, qui est âgé de 54 ans et a grandi à Bruxelles, a ensuite pris la relève de Jozef De Kesel et a dirigé l'office eucharistique.