Mondiaux de roller - Une sixième médaille, la quatrième en or, pour Bart Swings, vainqueur du marathon

Bart Swings s'est imposé devant l'Allemand Felix Rijhnen et le Colombien Kevin Lenis. Jason Suttels a pris la 12e place.

Chez les dames, Jorun Geerts a fini 22e et Fran Vanhoutte 25e d'un marathon remporté par la Colombienne Johanna Viveros.

La Belgique rentre de ces Mondiaux avec sept médailles dont six pour Bart Swings: quatre en or, deux en argent et une en bronze.

Le Louvaniste, 32 ans, a remporté en effet quatre titres mondiaux portant son total à 20 en carrière. Il avait remporté cette semaine la course aux points sur 10 km sur route (où Jason Suttels a pris l'argent), la descente sur route et le kilomètre sur piste ajoutant l'argent de la course par élimination sur 10 km sur piste et le bronze dans la course aux points sur 10 km sur piste aussi.