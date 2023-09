MotoGP - Le champion du monde Bagnaia va passer un scanner pour évaluer sa "petite blessure"

D'abord conduit au centre médical du circuit de Catalunya avant d'être transporté dans un hôpital à Barcelone pour effectuer des examens supplémentaires, le Turinois de 26 ans ne souffrirait que d'une "petite blessure" selon les premières informations données par les organisateurs.

Le leader du classement provisoire du championnat du monde, qui s'était élancé en pole position, a chuté tout seul après le virage 2: une perte de contrôle de la roue avant l'a envoyé voler par-dessus son guidon et il s'est ensuite fait rouler sur une jambe par le Sud-Africain Brad Binder (KTM), provoquant l'interruption de la course (drapeau rouge).

"Pecco a subi un polytraumatisme sévère ; une moto lui a roulé dessus dans la zone fémorale et tibiale. On a fait des radiographies de cette zone qui ont révélé une petite blessure mais on ne sait pas si elle est récente ou ancienne. On doit faire un scanner au plus vite, c'est pourquoi on l'a envoyé à l'hôpital général" a expliqué le Dr Angel Charte, médecin du MotoGP.

"Au niveau crânien, thoracique et abdominal, tout est normal. Il était conscient et répondait correctement. L'image que l'on a vue provient de la radiologie conventionnelle, il est donc difficile de s'assurer qu'il n'y a pas de fracture. Il est nécessaire d'effectuer un scanner", a précisé le médecin à la chaîne espagnole DAZN.