Record d'affluence à la foire de Battice avec 32.000 visiteurs

"Nous avons réussi à créer cette fluidité que nous voulions sur le champ de foire. On offre aussi énormément d'activités aux enfants, ce qui plaît aux familles. Nous proposons aussi beaucoup de concours équestres. A Battice, il y en a pour tous les goûts et notre but est de faire découvrir l'agriculture aux citoyens", explique encore Didier Gustin, à propos du succès de cette foire qui s'étend sur 10 hectares et qui accueille plus de 2.000 animaux.

La préparation de l'événement avait pourtant été perturbée par la pluie qui s'est abattue sur la région. Dans la nuit de vendredi à samedi, les équipes ont été forcées de pailler les accès boueux afin d'accueillir les visiteurs dans de bonnes conditions: "Nous sommes récompensés du travail énorme que nous effectuons chaque année", conclut le président, heureux de ce succès.