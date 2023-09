Tour d'Espagne - L'Allemand Kämna heureux de retrouver la victoire après une période compliquée

"Je suis super content de ça", s'est réjoui Lennard Kämna, 26 ans, au micro des organisateurs. "J'ai vraiment eu dur ces deux derniers mois et ce ne fut vraiment pas facile après le Giro, avec beaucoup de contre-temps. Je suis super content d'être de retour sur le podium et d'avoir gagné cette étape. On a essayé de bien gérer nos efforts dans l'échappée pour ne pas gaspiller trop d'énergie et on est arrivé ensemble au pied de la dernière montée que j'ai pu entamer avec un réservoir plein. A la fin c'était vraiment compliqué parce que la montée était bizarre avec des "ups and downs" et c'était difficile de trouver le bon moment pour lâcher les autres. Mais j'ai trouvé et j'ai gagné après avoir été au bout de mes limites pendant deux minutes."