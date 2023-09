US Open - Daniil Medvedev et Andrey Rublev atteignent les huitièmes de finale

Les Russes Daniil Medvedev (ATP 3/N.3) et Andrey Rublev (ATP 8/N.8) se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de l'US Open, le quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de la saison. Le premier a effacé l'Argentin Sebastian Baez (ATP 32) en trois sets et 2h40, 6-2, 6-2, 7-6 (8/6).