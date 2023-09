US Open - Minnen, battue par Kasatkina : "J'ai commis trop de fautes pour gagner ce match"

"Ce fut un match compliqué", a-t-elle confié à Belga. "Physiquement, j'étais un peu émoussée par les efforts des jours précédents. Je savais aussi que ce serait un match très physique contre Kasatkina, où je devrais faire le point trois ou quatre fois pour le remporter. Ce n'est pas pour rien qu'elle est à cette place au classement. Elle a surtout été meilleure sur le plan de la régularité. Elle a ramené beaucoup de balles. Je savais qu'il me faudrait être très agressive, mais j'ai commis trop de fautes pour gagner ce match. Sur la fin, j'ai vu qu'elle était très nerveuse et que ce n'était pas fini. J'ai même eu une balle pour revenir à 5-5, mais je n'ai pas pu saisir l'occasion, malheureusement."

Battue également en double, dans la soirée, aux côtés de Yanina Wickmayer, Greet Minnen quitte Flushing Meadows avec le moral.

"Je suis malgré tout très satisfaite de mon tournoi", a-t-elle poursuivi. "Là, je vais rentrer à la maison pour souffler, avant de repartir pour deux tournois en Chine, suivie de deux autres à Rouen et à Monastir. Et je terminerai par la Billie Jean King Cup (NdlR : contre la Hongrie à Charleroi les 11 et 12 novembre). Je suis impatiente. Je n'aurai également pas de points à défendre. Tout ce que j'emmagasinerai sera donc du bonus et j'espère que je réussirai encore à signer de beaux résultats. Je vais en tout cas faire le maximum."