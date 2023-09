'Barbie' au sommet du box office

Avec 'Oppenheimer' sorti le même jour, 'Barbie' a permis à l'industrie cinématographique américaine de connaître son plus bel été depuis la pandémie.

Le succès de la sculpturale poupée campée par Margot Robbie a quelque peu surpris les analystes, qui voyaient 'Super Mario Bros' au sommet du box office 2023. 'Barbie' est néanmoins devenu le plus grand succès commercial de la société de production Warner Bros, devant 'Harry Potter et les reliques de la mort 2'. Et ce alors que le film est interdit dans plusieurs pays comme le Koweit, l'Algérie et le Vietnam, peu sensibles aux charmes de l'héroïne.

Les plantureux revenus générés par 'Barbie' vont encore augmenter. Le film est toujours en salles et il devrait être disponible en streaming à partir du 12 septembre, selon les médias américains.

A quelques notables exceptions près, l'exercice devrait cependant s'achever en mode mineur pour l'industrie américaine, les mouvements de contestation sociale à Hollywood ayant d'ores et déjà entraîné le report de sorties très attendues, parmi lesquelles celles de 'Dune: Part II', 'Kraven the Hunter' et 'Ghostbusters: Afterlife'.