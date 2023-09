Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 est resté à la traine de ses voisins européens partagés

KBC (60,82) gagnait 0,30% tandis que Ageas (36,55) reculait de 1,46% et AB InBev (51,37) de 1,14%.

Elia (103,50) et Umicore (24,19) abandonnaient 1,80 et 1,75% alors que Melexis (87,00) et Aperam (26,87) progressaient de 0,81 et 1,70%, Sofina (208,20) et Proximus (7,09) de 1,07 et 1,08%.

Accentis (0,029) regagnait par ailleurs 5,8% tandis que EVS (25,85) était positive de 1,6%, Atenor (17,50) et Roularta (12,70) chutant de 4,4 et 3% alors que des pertes de plus de 2% étaient relevées en Unifiedpost (3,205), Recticel (10,44) et Quest For Growth (5,22).

Celyad (0,942) reperdait enfin 11,1% après avoir bondi de 20% supplémentaires en début de journée, IBA (11,50) et Biosenic (0,0314) chutant de 4,3 et 4,8%, Nyxoah (7,12) de 2,5% alors que Hyloris (11,70) et MDxHealth (0,303) remontaient de 3,1 et 2,3%.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0790 USD, contre 1,0795 dans la matinée et 1,0810 vendredi. Le lingot se négociait autour de 57.740 euros, en progrès de 90 euros.