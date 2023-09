Bruins Slot remplace Hoekstra comme ministre des Affaires étrangères aux Pays-Bas

Hugo de Jonge, reprend le poste laissé vacant par son départ et devient donc ministre du Logement et de l'Aménagement du territoire. Karien van Gennip, ministre des Affaires sociales et de l'Emploi, devient vice-première ministre dans le gouvernement démissionnaire de Mark Rutte.

"En tant que vétéran de l'Afghanistan et ministre en charge des renseignements et services de sécurité, Hanke est plus que qualifiée pour ce transfert vers les Affaires Étrangères", a précisé le président du CDA Henri Bontenbal. Ce changement interne est, selon lui, "la meilleure solution pour les mois restants".

Hanke Bruins Slot siégeait dans la Deuxième Chambre entre 2010 et 2019 pour les chrétiens-démocrates. Elle a quitté la chambre pour la députation provinciale d'Utrecht avec comme compétence, entre autres, l'agriculture, la nature et l'eau. En 2022, elle est retournée à La Haye pour devenir ministre de l'Intérieur.

Le gouvernement Rutte IV est tombé début juillet sur le dossier migration. Un nouveau gouvernement sera formé après les élections qui se tiendront le 22 novembre.