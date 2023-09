Climat - Hong Kong a enregistré son été le plus chaud en 2023

De l'Inde à l'Australie en passant par le Japon, la région Asie-Pacifique a enregistré une série de records de température cet été, dans la lignée de ceux relevés ailleurs dans le monde et qui marquent un nouveau signe tangible du changement climatique sur la planète.

Hong Kong a enregistré le mois dernier une température moyenne mensuelle de 29,7 degrés Celsius, le mois d'août le plus chaud jamais enregistré, selon l'Observatoire de Hong Kong.

Cette année a également été marquée par le troisième mois de juillet le plus chaud et le quatrième mois de juin le plus chaud depuis le début des relevés en 1884.

Les trois années les plus chaudes de l'histoire de Hong Kong ont toutes été enregistrées après 2018.

Le mois d'août a également été "beaucoup plus sec que d'habitude avec une pluviométrie totale de 140,7 millimètres", a ajouté l'Observatoire.

Les scientifiques insistent que le réchauffement climatique, lié à la dépendance aux combustibles fossiles, est à l'origine de l'intensification des vagues de chaleur.

Au début de l'été, Pékin a enregistré une température record de 41,1 degrés Celsius (105,98 Fahrenheit) un jour de juin.

Le changement climatique a également accru l'intensité des tempêtes tropicales, avec davantage de pluie et des rafales plus fortes entraînant des crues soudaines et des dégâts côtiers, selon les experts. Hong Kong a été frappé ce week-end par le super typhon Saola mais a évité des dégâts importants.

Les autorités de Hong Kong ont récemment souligné la nécessité de protéger les travailleurs du stress thermique, mais n'ont pas adopté de nouvelles mesures.