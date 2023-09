Conflit au Soudan - Le chef de l'armée soudanaise au Soudan du Sud pour "discuter de la crise"

Il s'agit du deuxième déplacement à l'étranger du général Burhane, dirigeant de facto du Soudan, depuis le début du conflit avec les forces paramilitaires (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo, ancien numéro deux du pouvoir militaire.

Comme lors de sa visite en Égypte la semaine dernière, le général Burhane est accompagné du ministre des Affaires étrangères par intérim Ali al-Sadiq et du général Ahmed Ibrahim Mufadel, chef de l'Autorité générale des renseignements, selon le communiqué de la présidence sud-soudanaise.

Ces voyages à l'étranger interviennent alors que des rumeurs de négociations entre les deux généraux à l'étranger se multiplient.

"Il est bien connu que le président Kiir est la seule personne qui possède une certaine intimité et une connaissance du Soudan et qui peut trouver une solution à la crise soudanaise", a déclaré le ministre sud-soudanais des Affaires gouvernementales, Martin Elia Lomuro, cité dans le communiqué.

Selon ce communiqué, Ali al-Sadiq a indiqué qu'"au Soudan, nous pensons que le Soudan du Sud est le meilleur pays pour faire une médiation sur le conflit au Soudan, car nous avons été un seul pays pendant si longtemps et nous nous connaissons, nous savons les problèmes et nous connaissons nos besoins".

Depuis le 15 avril, l'armée et les Forces de soutien rapide (FSR) du général Daglo, ancien numéro deux du pouvoir militaire, sont en guerre. Un bilan fait état d'au moins 5.000 morts et l'ONU recense plus de 4,6 millions de déplacés et réfugiés.