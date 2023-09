Etex poursuit sa croissance malgré le ralentissement du secteur de la construction

Au cours des douze derniers mois, la dette financière nette d'Etex a légèrement diminué, passant de 1,1175 million d'euros fin juin 2022 à 1,1140 million d'euros un an plus tard. Cette évolution a été possible grâce à une "génération de liquidités positive sur le second semestre 2022 et les six premiers mois de 2023, partiellement compensée par les montants des récentes acquisitions stratégiques effectuées en mai et juin 2022".

Même si, globalement, les volumes de l'entreprise ont "légèrement" ralenti au cours du deuxième semestre, c'est surtout la division "Exteriors", spécialisée dans les solutions extérieures en fibre-ciment, qui a trinqué. Le chiffre d'affaires de cette division a en effet diminué de 10,5% pour atteindre 319 millions d'euros.

Depuis août, l'entreprise basée à Zaventem a par ailleurs achevé son désengagement total de Russie en cédant ses deux seuls sites dans le pays.

Le groupe s'attend à vivre "un reste de l'année difficile", avec un ralentissement des volumes attendu dans la plupart des pays européens. "Toutefois, comme l'année dernière, la solide performance des six premiers mois de 2023 devrait permettre à Etex de rester en croissance sur l'ensemble de l'année", rassure l'entreprise.

Etex emploie plus de 13.500 personnes sur plus de 140 sites dans 45 pays.