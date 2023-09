EuroSkills Gdansk 2023 - Les 24 Red Bears en route vers le Championnat des métiers en Pologne

À l'image des sportifs de haut niveau, les compétiteurs et compétitrices belges ont pu s'entraîner et se préparer mentalement à l'expérience, encadrés par des experts de leur secteur et des coachs professionnels. Dix-neuf experts et trois "team leaders" seront donc également du voyage.

D'un point de vue logistique, l'équipe noire-jaune-rouge a emporté dans ses bagages pas moins de deux tonnes de matériel, qu'elle posera à l'Arena Gdansk et AmberExpo, à quelques kilomètres du centre-ville. Environ 100.000 visiteurs sont attendus sur ce site pendant les EuroSkills.

La cérémonie d'ouverture se déroulera mardi, la compétition du mercredi au vendredi et la cérémonie de clôture se tiendra le samedi. Une quarantaine de métiers, dont beaucoup figurent dans la liste des professions en pénurie en Belgique, seront représentés lors du championnat. Ils couvrent six secteurs d'activités : arts créatifs et mode, technologies de l'information et de la communication, industrie, construction, transports et logistique, ainsi que services.

Les Belges se répartiront 19 disciplines, dont cinq se pratiquent en équipe: l'aménagement des parcs et jardins, la "fashion technology", la gestion des réseaux IT, l'intégration robotique et la mécatronique (qui allie la mécanique, l'électronique, l'informatique et les nouvelles technologies de l'information et de la communication).

Lors du dernier championnat, les WorldSkills Special Edition 2022, qui remplaçait la compétition mondiale à Shanghai annulée en raison de la pandémie de coronavirus, les Red Bears étaient rentrés au pays avec quatre médailles d'excellence. Cette récompense symbolise un résultat supérieur au résultat médian des compétiteurs dans le métier.