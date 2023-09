La Liga - Dix-huit ans plus tard, Sergio Ramos revient au FC Séville

Ramos, 37 ans, a fait ses débuts professionnels avec le FC Séville le 1er février 2004. Après 49 rencontres jouées, il a quitté le club andalou pour rejoindre le Real Madrid durant l'été 2005.

En seize saisons avec les Madrilènes, il a empilé les trophées avec quatre Ligues des Champions, cinq titres de champion d'Espagne, deux Coupes d'Espagne, quatre Supercoupes d'Espagne, trois Supercoupes d'Europe et quatre Coupes du monde des clubs.

Pas prolongé en 2021 après 671 matches joués avec les Merengues, le robuste défenseur s'est engagé avec le Paris Saint-Germain avec qui il a décroché deux titres de champion de France.

Champion du monde 2010 et champion d'Europe 2008 et 2012 avec l'Espagne, Ramos n'a pas été prolongé par le PSG cet été et a donc pu revenir librement dans son club formateur.