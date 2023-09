Les Belges à l'étranger - Marouane Fellaini quittera son club chinois de Shandong Taishan à la fin de la saison

"Les souhaits du joueur seront respectés. Marouane Fellaini quittera le club à la fin de la saison", peut-on lire sur le site du club. "Nous le remercions sincèrement pour son énorme contribution et lui souhaitons le meilleur pour l'avenir. Il n'est pas facile de dire au revoir à un joueur légendaire comme Fellaini. Nous sommes convaincus qu'il poursuivra ses excellentes performances cette saison. Allez, Fellaini ! Notre éternel capitaine !"

Le championnat de Chine qui a débuté le 15 avril prendra fin le 4 novembre. Après 24 journées, Shandong Taishan est 2e au classement à neuf points de Shanghai Port.

L'ancien Diable Rouge a quitté Manchester United au printemps 2019, alors qu'il n'était plus titulaire, et rejoint la Super League chinoise. Le milieu de terrain a joué jusqu'à présent 131 matches pour Shandong. Il y a inscrit 46 buts et délivré 12 passes décisives. Avec Shandong, Fellaini a été sacré champion de Chine en 2021. La même année, il a également remporté la Coupe de Chine, comme en 2020 et en 2023.

Fellaini, qui a porté le maillot des Diables Rouges à 87 reprises (18 buts) entre 2007 et 2018, a remporté l'Europa League (2017), la FA Cup (2016) et la League Cup (2016) avec Manchester United. Avant son passage à ManU, Fellaini a défendu les couleurs du Standard (2006-08) et d'Everton (2008-13). Avec les Rouches, il a remporté un titre de champion de Belgique (2008).