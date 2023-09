Les Belges à l'étranger - Yannick Carrasco rejoint Al-Shabab en Arabie Saoudite

Carrasco, 29 ans, évoluait à l'Atlético depuis 2015, avec un passage de deux ans au Dalian Yifang, en Chine, entre les deux. Il a totalisé 266 rencontres et 47 buts avec les 'Colchoneros', remportant une Liga (2021) et une Europa League (2018) durant son aventure madrilène. Il a aussi disputé une finale de Ligue des Champions, en 2016, perdue aux tirs au but contre le Real Madrid, marquant le but de son équipe.

Avant cela, Carrasco s'était révélé à Monaco, avec qui il avait débuté en équipe première en 2012. Il compte 66 présences et 9 buts en équipe nationale belge.

Carrasco rejoint à son tour la Saudi Pro League. Al-Shabab, six fois champion national, est 17e et avant-dernier du championnat avec 2 points en 5 matchs. L'Argentin Ever Banega est le joueur le plus connu d'un club qui a recruté le Sénégalais Habib Diallo de Strasbourg cet été.