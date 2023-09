Les espèces invasives ont contribué à 60% des extinctions mondiales d'animaux et plantes

Selon le rapport d'évaluation sur les EEE, élaboré pendant plus de quatre ans et demi par 86 experts originaires de 49 pays, au moins 218 espèces invasives sont responsables de plus de 1.200 extinctions locales. En fait, 85% des effets produits par ces invasions sont négatifs pour les espèces indigènes, note le professeur Anibal Pauchard, coprésident de l'évaluation.

Ces effets ont également une incidence sur la qualité de vie des populations et leurs moyens de subsistance. "Ce serait une erreur extrêmement coûteuse de considérer les invasions biologiques uniquement comme le problème de quelqu'un d'autre", a-t-il ajouté. D'ailleurs, tous les continents seraient concernés par la problématique, le premier étant l'Amérique (34%), suivi de près par l'Europe (31%).

En outre, le coût économique mondial des EEE aurait dépassé 423 milliards de dollars par an en 2019. Ces coûts auraient au moins quadruplé, chaque décennie, depuis 1970.

Toutes les espèces exotiques ne deviennent pas envahissantes, ponctuent toutefois les experts. "Environ 6% des plantes exotiques, 22% des invertébrés exotiques, 14% des vertébrés exotiques et 11% des microbes exotiques sont connus pour être envahissants."

Enfin, les auteurs affirment que les effets négatifs peuvent être évités, notamment grâce à des outils de gestion plus efficaces et des actions ciblées. "L'un des messages les plus importants du rapport est qu'il est possible de réaliser des progrès ambitieux dans la lutte contre les EEE", soutient Peter Stoett, coprésident.