L'Inde, pays hôte du G20, lance des manœuvres militaires près de la frontière chinoise

L'Inde a lancé lundi d'importantes manœuvres militaires, notamment le long de la frontière himalayenne contestée avec la Chine, et elles se poursuivront lors du G20 à New Delhi, auquel le président Xi Jinping ne participera pas. Toutefois, le Premier ministre chinois Li Qiang participera au sommet du G20 à New Delhi le 9 et 10 septembre, a déclaré lundi le ministère des Affaires étrangères.