L'ordinateur volé d'un TikTokeur canadien permet de retrouver le butin de voleurs

Le lendemain matin, le Canadien a pu géolocaliser son ordinateur qui se trouvait alors à Jette. Il a décidé de s'y rendre et d'attendre plusieurs heures jusqu'à ce que les voleurs sortent d'un squat qu'ils occupaient. Il les a ensuite suivis, jusqu'à un magasin de matériel électronique de seconde-main. Le Canadien a finalement prévenu la police, qui s'est rendue à Jette et a pénétré dans le squat où l'ordinateur portable volé a pu être retrouvé, ainsi que des centaines de smartphones, ordinateurs et iPads.

L'ordinateur portable a été restitué à la victime et les autres biens ont été saisis pour tenter de retrouver les propriétaires et les leur restituer.

Une personne a été privée de liberté sur les lieux du squat. Elle a cependant été relâchée après avoir été interrogée par la police. L'enquête se poursuit.