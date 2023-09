L'ULB et la HELB Ilya Prigogine agissent contre les assuétudes des étudiants

À l'automne 2022, pour mieux cerner les comportements relatifs à la consommation d'alcool et de psychostimulants, l'Observatoire de la vie étudiante de l'ULB a mené une enquête. Au total, 3.400 étudiants et étudiantes ont répondu.

"Les résultats de l'enquête mettent en évidence des constats intéressants concernant les assuétudes chez les étudiants", est-il indiqué dans le communiqué. Par exemple, près de 14% des répondants ont déclaré boire cinq verres d'alcool ou plus en deux heures au moins une fois par semaine. En outre, 8,1% disent consommer de l'alcool pour se sentir intégrés, 11% pour avoir plus confiance en eux et 8,3% pour moins ressentir leur mal-être.

Les données récoltées révèlent également que les psychostimulants tels que le cannabis sont de plus en plus prisés par les consommateurs d'alcool. En effet, 17,1% des personnes qui disent boire ont déclaré qu'elles avaient fumé au moins une fois par mois au cours de l'année précédente.

Bien qu'elles proposent déjà des mesures concrètes, l'ULB et la HELB Ilya Prigogine espèrent désormais mieux cibler leurs efforts pour "promouvoir un environnement sûr et équilibré pour leurs étudiants", grâce aux résultats de l'enquête.

Selon elles, "les institutions d'enseignement supérieur ont en effet un rôle important à jouer en la matière, en collaborant avec les étudiants, les organismes de santé et les partenaires communautaires, afin de mettre en place des programmes de prévention adaptés favorisant la sécurité, le bien-être et la réussite académique de toutes et tous".